News

Broilers: „Puro Amor Live Tapes“ erscheint am 25. November

11.09.2022

Broilers: „Puro Amor Live Tapes“ erscheint am 25. November

Dass die Broilers mit dem Album „Puro Amor“ im vergangenen Jahr ein ordentliches Brett abgeliefert haben, wurde hier ja schon ausführlich besprochen. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass diese Begeisterung bis heute anhält, wobei sich die Favoriten der Musiktitel bei mir deutlich verschoben h... mehr

„Scheiss Wessis“ - Die Toten Hosen kündigen neue Single an

26.02.2022

„Scheiss Wessis“ - Die Toten Hosen kündigen neue Single an

Lange mussten Fans warten – nun melden sich die Toten Hosen mit der Ankündigung einer neuen Single zurück. Diese erscheint am 25. März 2022 als 7“ Version, ist auf 4000 Stück limitiert und inzwischen bereits überall ausverkauft. Lediglich als Download, oder Stream hat man nun noch die Mögl... mehr

Terrorgruppe sagt restliche Tour ab

24.11.2021

Terrorgruppe sagt restliche Tour ab

Viele haben es bereits befürchtet – nun ist es traurige Gewissheit: Aufgrund der aktuellen Lage sieht sich die Terrorgruppe leider gezwungen, ihre restliche Tour ersatzlos absagen zu müssen. Zudem sollen vier Crewmitglieder positiv getestet worden sein, die Band schreibt dazu auf ihrer Facebook... mehr

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Konzertberichte

Campino - Hope Street Vorlesung - 23.08.2021 - Hannover, Gilde Parkbühne

28.09.2021

Campino - Hope Street Vorlesung - 23.08.2021 - Hannover, Gilde Parkbühne

Da die Lesung in Hamburg zu schön war und ich Campino stundenlang zuhören könnte, ging es zwei Wochen später auch noch zu seiner Lesung in Hannover. Wie bereits in Hamburg, natürlich wieder Plätze in der 1. Reihe gesichert mit bester Sicht auf die Bühne. Pünktlich um 20 Uhr ging's los, wied... mehr

Campino – Hope Street Vorlesung - 05.08.2021 - Hamburg, Stadtpark

16.08.2021

Campino – Hope Street Vorlesung - 05.08.2021 - Hamburg, Stadtpark

Endlich wieder eine Veranstaltung - und dann noch Die Toten Hosen. Für mich als großer Fan immer ein absolutes Highlight. Zwar kein direktes Konzert, aber immerhin Campino mal wieder auf der Bühne sehen. Kuddel sollte auch an der Gitarre dabei sein, somit war klar, dass auch wieder der ein oder a... mehr

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Interviews

Loz Tinitoz

26.02.2013

Loz Tinitoz

"Es gibt generell nur zwei Arten von Resonanzen, wie in den ganzen Jahren zuvor auch. Entweder man findet uns einfach nur super oder man hasst sie. Wir polarisieren also, etwas besseres kann einem nicht passieren." mehr

Johnny Rook

30.12.2012

Johnny Rook

"Es is halt für viele Bands nicht so einfach ihr Album auch noch zusätzlich auf Vinyl rauszubringen, da das mit nicht unerheblichen, zusätzlichen Kosten verbunden ist. Das sollte man dabei nicht vergessen..." mehr

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