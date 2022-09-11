Broilers: „Puro Amor Live Tapes“ erscheint am 25. November Dass die Broilers mit dem Album „Puro Amor“ im vergangenen Jahr ein ordentliches Brett abgeliefert haben, wurde hier ja schon ausführlich besprochen. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass diese Begeisterung bis heute anhält, wobei sich die Favoriten der Musiktitel bei mir deutlich verschoben h... mehr

„Scheiss Wessis“ - Die Toten Hosen kündigen neue Single an Lange mussten Fans warten – nun melden sich die Toten Hosen mit der Ankündigung einer neuen Single zurück. Diese erscheint am 25. März 2022 als 7“ Version, ist auf 4000 Stück limitiert und inzwischen bereits überall ausverkauft. Lediglich als Download, oder Stream hat man nun noch die Mögl... mehr

Terrorgruppe sagt restliche Tour ab Viele haben es bereits befürchtet – nun ist es traurige Gewissheit: Aufgrund der aktuellen Lage sieht sich die Terrorgruppe leider gezwungen, ihre restliche Tour ersatzlos absagen zu müssen. Zudem sollen vier Crewmitglieder positiv getestet worden sein, die Band schreibt dazu auf ihrer Facebook... mehr

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